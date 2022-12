Benoît XVI malade : l'ex-pape est "lucide", dans un état grave mais "stable"

"Le pape est parvenu à bien se reposer la nuit dernière, est éveillé et totalement lucide, et aujourd'hui, bien que son état reste grave, la situation à ce stade est stable", a indiqué le Vatican dans un communiqué, jeudi 29 décembre. Le directeur du service de presse du Vatican, Matteo Bruni, a ajouté que le pape François renouvelait l'invitation à "prier pour lui et à l'accompagner en ces heures difficiles".

La veille, le pape avait annoncé que son prédécesseur était "gravement malade" et qu'il priait pour lui. François a rendu visite à Benoît XVI, mercredi 28 décembre, au monastère Mater Ecclesiae, lieu de résidence du pape émérite situé au Vatican. "Sa santé s'est dégradée il y a environ trois jours. Ce sont ses fonctions vitales qui lâchent, y compris le cœur", a précisé une source du Vatican, ajoutant qu'aucune hospitalisation n'était prévue, la résidence de Benoît XVI disposant d'équipement médical.

L'ancien pape est apparu de plus en plus fragile ces derniers mois, se déplaçant en fauteuil roulant. Les photos de sa dernière visite reçue, datant du 1er décembre, montraient un homme frêle et visiblement affaibli. Sur la dernière vidéo publique de Benoît XVI, diffusée par le Vatican en août 2022, l'ex-pape apparaît amaigri, muni d'un appareil auditif, ne pouvant plus parler, mais au regard toujours vif.

Une messe pour Benoît XVI célébrée vendredi

Le président de la conférence épiscopale française, Éric de Moulins-Beaufort, a publié sur Twitter un message de soutien à Benoît XVI : "Seigneur, les catholiques de France, en communion avec le pape François et toute l'Église, te confient ton serviteur Benoît XVI et ceux qui veillent sur lui".

Une messe sera célébrée vendredi 30 décembre à son intention à la basilique romaine Saint-Jean de Latran, qui dépend du Vatican. Même s'il n'a jamais atteint la popularité de son prédécesseur Jean-Paul II, Benoît XVI est une personnalité très respectée dans le monde catholique, notamment pour ses qualités de brillant théologien.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info