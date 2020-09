Vatican : Benoît XVI devient le plus vieux "pape" de l'Histoire

publié le 04/09/2020 à 16:28

À 93 ans, Benoît XVI est devenu le plus vieux pape vivant de l'histoire, même s'il a renoncé à sa charge en 2013, le premier souverain pontife à le faire depuis sept siècles. Il avait alors laissé son fauteuil à l'Argentin Jorge Bergoglio, dix ans plus jeune, devenu le nouveau et unique pape régnant, prenant le nom de "François" sans chiffres romains.

En plus de son statut de "pape à la retraite", le record d'âge de Benoît XVI est à relativiser pour une autre raison : les experts soulignent que l'âge des papes n'est pas vraiment fiable au-delà de 1.400 ans en arrière. Le pape "émérite", reclus dans un monastère du Vatican avec son secrétaire particulier et des religieuses attentives, souvent en chaise roulante pour se déplacer, apparaît de plus en plus affaibli lors de ses apparitions. L'auteur d'une centaine de livres n'est toutefois pas diminué intellectuellement, affirment régulièrement ses proches.

Malgré sa mobilité très réduite, il s'était rendu en Bavière en juin 2020 au chevet de son frère très malade de 96 ans, Georg, dont il était très proche, décédé une dizaine de jours après sa visite le 1er juillet. Tous deux avaient été ordonnés prêtres le même jour, en juin 1951.

Un pape "émérite" très affaibli

C'est en se rendant dans sa Bavière natale, son premier déplacement à l'étranger depuis sa renonciation, que Benoît XVI a perçu les premiers signes d'un douloureux zona au visage.

"Les douleurs se sont manifestées après la mort du frère", avait précisé voici un mois à la presse allemande son fidèle secrétaire particulier allemand, Georg Gänswein, précisant que la maladie était en train de s'atténuer.

Depuis lors, aucune information officielle n'a filtré sur l'évolution de sa maladie et de sa santé. Son éruption cutanée faciale, un zona qui a atteint la moitié droite de son visage, "est une maladie très douloureuse mais non mortelle", avait souligné Georg Gänswein, évoquant "des douleurs que je ne souhaiterais pas à mon pire ennemi".

Joseph Ratzinger, de son vrai nom, a enseigné la théologie durant vingt-cinq ans dans des universités allemandes avant d'être nommé archevêque de Munich, puis de devenir le strict gardien du dogme de l'Église durant un autre quart de siècle à Rome, avant d'être pape pendant huit ans (2005-2013), puis un insolite souverain pontife "à la retraite".