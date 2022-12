Mercredi 28 décembre, le pape François a appelé à prier pour son prédécesseur, Benoît XVI, indiquant que celui-ci était "gravement malade". L'ancien pape avait démissionné en février 2013 en raison de son âge et avait été remplacé par l'Argentin Jorge Mario Bergoglio à la tête de l'Église.



En août 2020, Peter Seewald, un biographe du pape, avait alerté sur l'état de santé de Benoît XVI, de son vrai nom Joseph Ratzinger. Il avait dévoilé qu'il était atteint d'un érysipèle au visage, une maladie qui entraîne des démangeaisons et des douleurs intenses. Selon le site de l'Assurance maladie : "l'érysipèle est une infection de la peau, du derme et de l’hypoderme, due à une bactérie". Cette maladie atteint le visage dans 5 % à 10 % des cas.

L'érysipèle cause de la fièvre et se remarque à l'aspect de la peau qui est rouge, chaude, gonflée et douloureuse. L'infection peut être soignée rapidement avec des antibiotiques. Cependant, selon l'étendue de la maladie, elle peut être guérie dans un délai d'une à trois semaines.

Le risque de récidive de l'érysipèle est fréquent (entre 20 % et 30 % des cas) et l'infection peut déséquilibrer une maladie chronique existante. L'érysipèle peut dégénérer avec l'apparition d'abcès sous-cutanée ou une évolution vers une infection généralisée ou une dermite nécrosante.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info