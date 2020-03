publié le 05/03/2020 à 11:02

Un tour du monde de l'incroyable rapidité de la propagation du virus et de ses conséquences économiques. Il y a 20 ans, cette épidémie aurait été confinée dans une province chinoise au nom obscur. Aujourd’hui, avec les voyages, le commerce et la circulation d'informations, elle affecte tous les pays et tous les secteurs économiques.

Mercredi 4 mars on apprenait que la chute de l'activité en Chine, en février, avait diminué les émissions de gaz à effet de serre de l'équivalent de la production annuelle des Pays-Bas. De même le Brésil a baissé sa prévision de croissance à cause de l'épidémie, l'Inde faisait de même.

En Russie, c'est le géant du gaz, Gazprom, qui interdisait tous les déplacements de ces collaborateurs à l'étranger. Au Canada, la banque centrale abaissait ses taux d'intérêt pour contrer les effets de l'épidémie. L'Italie annonçait la fermeture de toutes ses écoles et universités. En France, 164 entreprises demandaient la mise en route du chômage partiel. On apprenait aussi que la qualité du réseau téléphonique, en Asie, s'était brutalement dégradée sous l'effet d'une utilisation massive à cause du télétravail.

Et les comportements changent aussi : au Japon, les vols de papier toilette se sont multipliés dans les restaurants. En France, le ministre de l’Économie bloquait, par décret, le prix du gel hydroalcoolique pour éviter la spéculation. En somme, la première conséquence du coronavirus est d'abord économique et psychique.