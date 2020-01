Australie : 5.000 dromadaires sauvages abattus, victimes collatérales des incendies

publié le 15/01/2020 à 03:07

La triste opération a eu lieu. En Australie, des tireurs à bord d'hélicoptères ont abattu plus de 5.000 dromadaires sauvages, victimes collatérales des incendies ravageurs qui frappent le pays. Cette campagne visait à réduire la menace que ces animaux constituent pour la population dans le contexte de la sécheresse qui sévit dans l'intérieur du pays, ont annoncé les autorités le 14 janvier.

Des responsables locaux de l'État d'Australie-Méridionale avaient affirmé que des troupeaux "extrêmement importants", en quête d'eau et de nourriture, s'approchaient de plus en plus des zones habitées, menaçant les réserves de ces villages en plus de provoquer des dégâts et de constituer un danger pour les automobilistes.

L'année 2019 a été l'année la plus chaude et sèche que l'Australie ait connue, ce qui a non seulement entraîné de dramatiques feux de forêts qui font toujours rage dans certaines régions, mais aussi des pénuries d'eau dans nombre de localités, poussant les dromadaires à rechercher désespérément une source d'eau.

"Beaucoup de désinformation"

Cette campagne d'abattage de cinq jours a pris fin le 12 janvier dans les territoires de l'Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY), vaste zone d'administration locale (LGA) gérée par les aborigènes dans l'extrême nord-ouest de l'Australie-Méridionale, a précisé Richard King, directeur général des territoires de l'APY, où vivent environ 2.300 personnes.

"Nous comprenons les préoccupations des défenseurs de la cause animale, mais il y a beaucoup de désinformation quant aux réalités de la vie pour les animaux sauvages non endémiques, dans un des endroits les plus arides et reculés de la Terre", a déclaré Richard King dans son communiqué.

"En tant que gardiens de cette terre, nous devons gérer une espèce nuisible qui a été introduite de façon à protéger les précieuses réserves d'eau pour les populations et protéger en priorité la vie de tout le monde, y compris des jeunes enfants, des personnes âgées, et de la flore et de la faune indigènes."

Richard King explique ainsi que des dromadaires affaiblis se retrouvaient souvent piégés dans des puits au point d'y mourir, contaminant des réserves d'eau précieuses pour les habitants et la faune sauvage. "La sécheresse qui dure, qui n'est pas difficile à gérer pour la faune indigène, génère des situations de grave détresse pour les dromadaires sauvages", déclare-t-il. Des responsables de l'APY ont précisé que plus de 5.000 dromadaires avaient été abattus.

Une espèce introduite au XIXe siècle

Les dromadaires ont été introduits en Australie dans les années 1840 par les colons, qui les utilisaient pour l'exploration ou pour transporter des marchandises et des biens, avant la construction de lignes de chemin de fer. Environ 20.000 bêtes furent importées d'Inde en une soixantaine d'années. Évoluant en liberté dans l'arrière-pays (l'Outback) et sans prédateur naturel, ils se sont reproduits et sont considérés comme un nuisible qui contamine les sources d'eau et met en péril des zones fragiles ainsi que la faune et la flore indigènes.



L'Australie serait désormais le pays comptant la plus vaste population de dromadaires sauvages au monde, avec certaines estimations officielles faisant état d'un million de bêtes dans les étendues désertiques du centre.