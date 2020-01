publié le 09/01/2020 à 03:12

Face aux ravages que font les incendies en Australie, tous les moyens sont bons pour sauver ce qui peut l'être. C'est ce que se sont dits Micah Lovegrove et son cousin Caleb, deux jeunes habitants de l'île-continent. Respectivement âgés de 19 et 18 ans, ils ont secouru des koalas en les faisant entrer dans leur voiture, samedi 4 janvier.

Comme le rapporte Le Huffington Post, l'un des deux apprentis sauveteurs, Micah, a expliqué à l'agence Storyful en être arrivé à cette idée en voyant chez son oncle, dont la maison a été complètement détruite, un koala perdu. Les deux jeunes ont alors emmené l'animal en voiture pour en secourir davantage sur l'île de Kangaroo Island et les emmener chez un voisin, habilité à en prendre soin.

Dans une vidéo publiée sur le site Reddit, on peut ainsi voir l'habitacle du véhicule rempli de ces petits marsupiaux. Deux sont installés sur et devant le siège passager, un autre sur la plage arrière. Un autre a même pris le volant du véhicule (bien entendu arrêté). "Petit sauvetage de koalas", décrit l'adolescent, alors qu'il tourne les images. Et de décrire : "Celui-ci a un bébé dans ses bras, c’est une maman, elle lui fait un câlin. On essaie d’en rapporter le plus possible".

D'après ce qu'a affirmé le professeur australien en Écologie, Chris Dickman, sur le site de l'Université de Sydney, plus d'un milliard d'animaux ont péri dans les incendies qui ravagent le pays depuis le mois de septembre. L'île de Kangaroo Island, pour sa part, est située au sud de l'Australie, et abrite quelque 50 000 koalas, et un tiers de sa superficie est occupée par la faune sauvage.