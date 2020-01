Crédit : Thomas Sawtell / AUSTRALIAN DEPARTMENT OF DEFENCE / AFP

publié le 10/01/2020 à 17:10

Une nouvelle vague de chaleur est redoutée en Australie avec des rafales de vent qui pourraient faire repartir les incendies. Emmanuel Macron avait proposé l’aide de la France : cinq experts ont été envoyés en milieu de semaine parmi lesquels le colonel pompier Bruno Ulliac. Ils font face, aux côtés des pompiers volontaires et professionnels australiens, à des feux sans précédent.

"Notre mission est complexe, même si nous sommes des spécialistes et des pompiers aguerris, nous sommes face à des mégas feux. Quand je dis 'mégas feux', je parle de phénomènes que nous ne connaissons pas en Europe", a-t-il indiqué. "Aujourd'hui, deux incendies majeurs persistent : l'un de 500.000 hectares, à proximité de Sydney, et l'autre de 300.000 hectares entre l’État de Victoria et la ville de Canberra", précise-t-il.

"Il n’y a pas de problème d’effectifs ou de mauvaises techniques : le vrai problème c’est qu’il s’agit d’une situation exceptionnelle. L’Australie connaît des conditions extrêmes qu’elle n’a jamais connues, avec des vagues de chaleur sans précédent et un taux de sécheresse exceptionnel". "Aujourd’hui, vous avez des feux partout, des monstres qu’on ne peut plus contrôler", déplore le spécialiste.

Des incendies qu'il faut éteindre et orienter

Même s'il faut tout mettre en oeuvre pour "éteindre les feux qui peuvent être maitrisés", Bruno Ulliac rappelle qu'il n'est pas toujours nécessaire d'éteindre l'incendie. Il conseille de les orienter : "Il ne faut pas forcément chercher à éteindre les feux, mais plutôt essayer de les guider vers des secteurs où il y a moins de combustible pour qu’ils s’éteignent d’eux-mêmes".



Alors que les autorités australiennes redoutent une hausse des températures ce week-end, les cinq pompiers français iront combattre, dès demain, samedi 11 janvier, les feux dans l’État de Victoria puis en Nouvelles-Galles du Sud.