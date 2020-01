publié le 13/01/2020 à 18:15

La saison des incendies n'en finit pas d'être catastrophique, en Australie, après presque trois mois de lutte contre les flammes. Bonne nouvelle, de la pluie est annoncée, la semaine prochaine.

Les pompiers ont annoncé, lundi 13 janvier avoir maîtrisé le plus important "méga-feu" du pays, qui a ravagé une zone trois fois plus grande que le Grand Londres et généré d'autres foyers. Au total, sur le secteur, ce sont 8.000 kilomètres carré qui sont partis en fumée. Certains phénomènes, le réchauffement climatique en premier lieu, ont favorisé les conditions du désastre actuel.

"Les mots sont faibles", confie Nicolas Hulot qui évoque "une forme d'impuissance. "On a essayé de contenir au maximum le mal, mais on est totalement dépassé", estime l'ancien animateur de télévision. Il dit avoir "peur quand les événements dont nous sommes à l'origine nous dépassent". "On doit se fixer un certain nombre de limites", plaide l'ex-ministre de l'Écologie.

Selon Nicolas Hulot, les changements climatiques ont déjà commencé. "La seule démarche (que l'on puisse avoir), c'est de limiter les effets". "Il faut changer d'échelle et changer les règles, mais on est bloqué par des dogmes budgétaires", plaide-t-il. "On est dans un moment où l'humanité est en péril. Il y a une révolution à faire".