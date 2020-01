Incendies en Australie : Pink, Chris Hemsworth... Les stars se mobilisent

publié le 07/01/2020 à 20:10

En proie aux flammes, confrontée à une destruction alarmante de sa faune et de sa flore, l'Australie peut compter sur le soutien de la communauté internationale. Et notamment des stars, comme Nicole Kidman, Selena Gomez ou encore la chanteuse Pink, qui ont appelé à soutenir la lutte contre les incendies dans le pays, et ont elles-mêmes mis la main à la poche.

La chanteuse australienne a par exemple fait un don de 500.000 dollars, tout comme l'actrice Nicole Kidman. Chris Hemsworth a lui aussi appelé à participer à l'effort collectif. "Comme vous, je veux soutenir la lutte contre les feux de brousse ici en Australie. Ma famille et moi contribuons d'un million de dollars", a-t-il expliqué sur Instagram, dans la nuit de lundi 6 à mardi 7 janvier.

Également originaire de l'île-continent, la comédienne Celeste Barber, forte de plusieurs millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, a lancé une cagnotte particulièrement populaire sur Facebook. Elle a d'ores et déjà récolté 28 millions de dollars pour venir à bout des incendies.

D'autres personnalités, si elles ont bien rejoint l'élan de solidarité, n'ont pas précisé le montant de leur don. C'est le cas de l'actrice Naomi Watts, de la chanteuse Selena Gomez, de l'acteur Hugh Jackman, ou encore de stars de télé-réalité Kim Kardashian et Nabilla.

Déjà 24 morts dans les incendies

Eux aussi australiens, la tenniswoman Ashley Barty et son compatriote Nick Kyrgios se sont mobilisés. La numéro 1 mondiale, a ainsi promis de faire don de ses gains au tournoi de Brisbane, débuté le 6 janvier en Suisse.

Elle pourrait glaner jusqu'à 250.000 dollars, soit 225.000 euros, et a déjà signé un chèque de 18.000 euros, en novembre, en faveur d'une association de protection des animaux, alors que la faune subit de plein fouet l'impact des incendies. Le sportif de 24 ans, lui, s'est engagé à verser 200 dollars australiens à des associations pour chaque ace qu'il réussirait.

Les incendies ont déjà ravagé quelque 80.000 km² en Australie et fait 24 morts. Le Premier ministre du pays, Scott Morrison, s'est de son côté engagé à reverser, sur deux ans, deux milliards de dollars australiens, soit 1,2 milliard d'euros, de rentrées fiscales dans un fonds national d'aide.