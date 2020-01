Australie : Melbourne étouffée par la fumée avant le début de l'Open de tennis

publié le 14/01/2020 à 12:01

On ne respire plus à Melbourne, en Australie. Avant les incendies, c'était l'une des villes les plus agréables au monde. Mais depuis les gigantesques feux, la pollution a atteint un niveau record. Melbourne est aujourd'hui la ville la plus polluée du monde. Et à 6 jours du début de l'Open d'Australie de tennis, ça n'annonce rien de bon.

En effet, la fumée recouvre les courts, et les entraînements des stars comme Rafael Nadal ont été suspendus. Le coach de Jo-Wilfried Tsonga a indiqué à RTL que le Français effectuait ses exercices en intérieur, et le ministre de la Santé australien a appelé à la plus grande prudence.

"Tout le monde peut avoir des symptômes. Alors il faut fermer les portes, les fenêtres, rester à l'intérieur et éviter de faire du sport", a-t-il prévenu sur les chaînes de télévision. Pourtant, le tournoi de qualification pour l'Open a commencé, et la décision choque de nombreux joueurs.

Déjà des victimes lors des qualifications

En plein match, la Slovène Dalila Jakupovic s'est elle effondrée en plein match. Sa toux est tellement forte qu'elle tombe à terre, à genoux. Elle n'arrivait plus à respirer, les médecins ont dû intervenir pour l'évacuer, en larmes. Plus tard, la canadienne Eugénie Bouchard a pris un temps mort médical afin de rentrer au vestiaire reprendre son souffle.

Dalila Jakupovic, « première victime » de la qualité de l’air à Melbourne



"Je n'avais encore jamais ressenti ça, j'ai eu peur de m'effondrer. C'est pour ça que je me suis accroupie. Je ne pouvais plus marcher. Au sol, c'était plus facile de respirer »



pic.twitter.com/HwiH4nhVrJ — Matthere Battue (@MatthereBattue) January 14, 2020

Quant à l'ancienne numéro 1 mondiale Maria Sharapova, elle abandonné ce mardi lors d'un match du tournoi exhibition de Kooyong, en banlieue de Melbourne, estimant qu'il s'agissait d'une "sage décision".

La joueuse russe, qui jouait avec un écarteur nasal, type de pansement adhésif utilisé pour faciliter la respiration, a évoqué des conditions de jeu "extrêmes", expliquant avoir été prise de "quintes de toux" à la fin du deuxième set.

Mercredi 15 janvier, un grand match de charité afin de récolter des fonds en faveur des victimes des incendies doit être organisé, mais pas sûr que les stars comme Federer, Djokovic ou Serena Williams soient prêtes à se mettre en danger.