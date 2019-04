publié le 08/04/2019 à 21:09

Pour utiliser un préservatif il faut désormais être deux. Une marque argentine de sextoys propose un emballage qui nécessite forcément le consentement des deux partenaires sexuels puisqu'il ne s'ouvre qu'avec quatre mains. Un nouveau produit qui répond au mouvement #MeToo et aux récits d'agressions sexuelles qui déferlent ces derniers mois.



L'entreprise Tulipan a créé un préservatif piégé dans un emballage qui ne s'ouvre que si deux personnes appuient simultanément sur différents points de pression situés sur les côtés du packaging. Ces dispositifs sont distribués gratuitement dans des bars de Buenos Aires et rencontrent un franc succès. Au point que la société pourrait bientôt les commercialiser dans tout le pays au cours de l'année ou au début de l'année prochaine.

"Pour cette campagne, nous avons compris que nous devions parler de la chose la plus importante dans chaque relation sexuelle : le plaisir n'est possible qu'en cas de consentement mutuel" explique à Science Post Joaquin Campus, de l'agence de publicité BBDO qui a accompagné le lancement du produit. "Si ce n'est pas un oui, c'est un non", ajoute-t-il.

Un "préservatif à consentement" qui ne s’ouvre qu’à quatre mains https://t.co/1RgTLvkMFK — SciencePost (@SciencePost_fr) 6 avril 2019

1 femme sur 5 et 1 homme sur 71 ont été violés

Aujourd'hui, on estime qu'une femme sur cinq et un homme sur soixante et onze ont déjà été violés. Aussi, plus de la moitié des femmes victimes affirment avoir été agressées par leur propre partenaire.



Évidemment, le fait de demander à deux personnes d'ouvrir l'emballage d'un préservatif ne préviendra pas les viols, mais faire participer les deux parties au processus est une manière de faire avancer les choses. Si la méthode fonctionne, d'autres enseignes pourraient alors emboîter le pas.