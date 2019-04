Prostitution : comment se déroulent les stages de sensibilisation des clients

publié le 08/04/2019 à 12:15

C'était il y a près de 3 ans jour pour jour. Une loi entrait en vigueur pour sanctionner les clients de prostitués, en abrogeant le délit de racolage et en mettant le client à l'amende. Théoriquement, la sanction peut aller jusqu'à 500 euros.



Mais la loi prévoit aussi des stages de sensibilisation. Ils sont en train d'être mis en place progressivement dans toute la France, comme en Seine-et-Marne, l'un des départements pionniers en la matière. Les clients condamnés doivent payer 180 euros pour y participer. Exceptionnellement, RTL s'est rendu dans un stage qui a lieu à Melun.

Au pied d'un immeuble HLM, une dizaine d'hommes se saluent timidement. Ils sont étudiants, cadres, pères de famille mais ils ont un point commun : tous ont été surpris par la police en lisière de la forêt de Fontainebleau en compagnie d'une prostituée.

Les mettre face à leur responsabilité

"J'y suis allée 3 ou 4 fois dans ma vie, en parlant un peu avec les filles on passe un petit moment, on rigole même ensemble, on peut parler d'autre chose que de l'acte sexuel", raconte l'un des participants. "Les gars à côté de moi ont tous une petite raison : ça peut être leur femme qui ne couche plus avec eux", poursuit-il.



Ils entrent ensuite dans une pièce étroite. Ils s'assoient, penauds, sur des chaises en bois. Un ex-policière entre à son tour et les met face à leur responsabilité. "Être client régulièrement, ça alimente inévitablement les réseaux", explique-t-elle. Puis elle égraine la longue liste des risques encourus par les prostitués : maladies sexuellement transmissibles, lésions génitales et buccales, etc.



Le témoignage d'une prostituée est ensuite diffusé dans un clip vidéo, il est incarné par l'acteur Bruno Solo. À la fin, un silence gêné règne dans la salle. "Je pensais pas que c'était si violent que ça pour elles. C'est facile aussi, on s'arrête et on consomme du sexe, sans penser aux ravages et aux dégâts que ça fait", déclare l'un des clients.



Depuis la loi de 2016, 200 clients verbalisés en forêt de Fontainebleau ont suivi ce stage. Un seul a été surpris une seconde fois.