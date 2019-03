publié le 04/03/2019 à 18:31

À partir d'aujourd'hui, lundi 4 mars, les préservatifs "Sortez couverts !" de la marque Polidis seront en partie remboursés par l'Assurance maladie. Après le préservatif "Eden" fabriqué par Majorelle, ce nouveau modèle est désormais pris en charge. On vous explique quelles sont les procédures à suivre.



Pour que vous soyez remboursés à hauteur de 60% par la Sécurité sociale, il faut que vos préservatifs "Eden" ou "Sortez couverts !" soient prescrits par un médecin ou une sage-femme. Ils sont vendus au prix de 2 € la boîte de 12. Vous les paierez donc, réellement, 80 centimes. Cette mesure qui figure au journal officiel du 19 février 2019, prend effet aujourd'hui, lundi 4 mars.

Ce remboursement des préservatifs via l'ordonnance d'un médecin s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022 du gouvernement. Cette politique de santé est ambitieuse puisqu'elle a pour objectif "zéro nouvelle infection à VIH et l'élimination des infections sexuellement transmissibles en tant que problème majeurs de Santé Publique en 2030.

L'animateur Christophe Dechavanne, très engagé dans la lutte contre le sida et qui a inspiré la marque avec le gimmick "Sortez couverts !" s'est félicité de cette initiative dans un tweet.

Et merci #polidis et patrick Pisa et Bertrand Vignaud pour leur travail et fidélité !! https://t.co/dflEynVaQe — ChristopheDechavanne (@CDechavanne) 19 février 2019

Les jeunes particulièrement touchés par les IST

Multipliées par trois entre 2012 et 2016, les infections sexuellement transmissibles (IST) peuvent avoir des conséquences graves sur la santé, si elles ne sont pas ou mal soignées : infertilité, sida, cancers (de l’ovaire notamment), maladies hépatiques et neurologiques graves.

Les jeunes sont particulièrement touchés. Or, un jeune sur deux n’utilise pas de préservatifs, alors que celui-ci est défini par la Haute Autorité de Santé (HAS) comme « la seule méthode efficace contre les IST, y compris le sida ».

En France, 108 millions de préservatifs sont vendus par an et 6 millions sont distribués gratuitement.