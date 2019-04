publié le 07/04/2019 à 02:30

Julia, 31 ans, qui a été violemment agressée place de la République à Paris, est l'invitée de l'émission "On n'est pas couché" de Laurent Ruquier, ce samedi 6 avril. Cette jeune femme trans souhaitait prendre le métro Place de la République, à Paris, lorsque trois individus se sont interposés et ont refusé de la laisser passer.



Déjà victime d'agressions homophobes lorsqu'elle vivait "en tant qu'homme" par le passé, elle a choisi de porter plainte, pour la première fois, pour agression transphobe. "Certaines personnes me voient comme un homme qui se déguise, et cela doit déranger", explique-t-elle pour justifier l'attaques de ces agresseurs. "Ça dérange beaucoup plus lorsqu'un homme décide de devenir une femme, parce que l'image de l'homme doit être la virilité".

Depuis son changement de genre, Julia dit ressentir la pression que ressentent les femmes dans la société actuelle.

"Lorsque j'ai décidé de changer de genre, j'ai des amies femmes qui m'ont dit : 'Tu vas devenir une femme, tu vas voir ce qu'est le quotidien d'une femme'. Je me suis dit qu'elles exagéraient, je n'avais pas conscience. Et en fait, (...) je suis une femme transgenre, mais je vis le même quotidien de beaucoup de femmes. Les gestes déplacés, les comportements des hommes qui me sexualisent, qui me rabaissent... Et là j'ai compris quelle était la place de la femme dans la société".

