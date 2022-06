Apollo 13 : que s'est-il passé lors de cette mission cauchemardesque ?

"Je savais, en partant, que la mission Apollo 13 ne resterait pas dans l’Histoire. Mais pour moi, après trois vols dans l’espace, dont Apollo 8 - nous avions tourné en orbite autour de la Lune -, c’était le but de ma carrière de pilote d’essai, presque une drogue, l’accomplissement d’un rêve d’enfant: cette fois, j’allais pouvoir enfin marcher sur la Lune !".

Ces mots, ce sont ceux du commandant Jim Lovell, l’un des 3 héros de la mission Apollo 13 qui a failli tourner au cauchemar. Il ne mettra jamais les pieds sur la Lune, et avec ses deux coéquipiers Jack Swigert et Fred Haise, il a bien failli ne jamais remettre les pieds sur la Terre.



Apollo 13, pourtant, ne devait être qu’une simple formalité. À peine un an après la mission Apollo 11 et l’exploit du premier pas de l’Homme sur la Lune d’Armstrong, Aldrin et Collins, Apollo 13 devait être la troisième mission ayant pour objectif de faire atterrir des hommes sur la Lune.

Ce lundi 13 avril 1970, deux jours et huit heures après le début de la mission Apollo 13, tout semble rouler au mieux là-haut pour Lovell et ses deux amis, pourtant, tout va basculer. Il est 21h08, heure de Houston, la Nasa reçoit un message qui va entrer dans l’Histoire : "Houston nous avons un problème", prononcé par Jim Lovell.

Une course contre la montre pour sauver l'équipage

À plus de 300.000 km de la Terre, l’équipage d’Apollo 13 est en grande difficulté : un des réservoirs vient d’exploser et un autre est en train de se vider. À Houston, c’est le branle-bas de combat, la salle de contrôle est en ébullition. Dès lors, l’objectif n’est plus de poser le vaisseau sur la Lune, mais de sauver l’équipage d’Apollo 13.

On imagine alors de nouveaux plans, dans l’urgence. Normalement, il faut 3 mois pour écrire des plans de vol. Ceux-là seront écrits en 3 heures. La coopération entre Houston et l’équipage sera primordiale. Tout est conçu dans l’urgence, mais tout fonctionne.

Après un suspense interminable, les hommes d’Apollo 13 finiront par amerrir au large des îles Samoa, dans l’Océan Pacifique.

Cette émission Jour J a été enregistrée depuis la Cité de l'Espace à Toulouse. Notre invité est Oliver Sanguy, responsable de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace.

