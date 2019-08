Des incendies ravagent aussi l'Afrique et ils sont pires qu'en Amazonie

publié le 26/08/2019 à 17:02

Plusieurs incendies dévastent en ce moment l'Amazonie, le "poumon de la planète". Mais, de l'autre côté de l'océan Atlantique, des feux d'une intensité encore plus importante se développent en Afrique centrale.

Sur la carte en temps réel des incendies fournie par la Nasa, les incendies en Afrique se distinguent particulièrement bien et semblent très violents : les points rouges sont plus nombreux que ceux situés sur la carte de l'Amazonie. Ils se situent autour de l'Angola, de la République Démocratique du Congo, de la Zambie, de la Tanzanie, du Congo et de Madagascar.

Si ces feux sont moins évoqués que ceux en Amazonie, c'est parce que ces incendies sont monnaie courante en Afrique, comme le rappelle la NASA. Un phénomène habituel et régulier qui n'est, lui, pas dû aux changements climatiques ou encore à la sécheresses mais est résultat d'une pratique agricole : la culture sur brûlis.

70% des terres brûlées se trouvent en Afrique

Cette technique consiste à mettre du bois coupé au feu puis à laisser reposer les cendres sur les sols pour les rendre plus fertiles. Résultat : des feux de forêt peuvent se déclencher assez rapidement. 70% des terres brûlées sur la planète se retrouveraient en effet en Afrique subsaharienne, selon l'Agence spatiale européenne (ESA).

L'ESA précise également que la pratique de la culture sur brûlis représente entre 25 à 35% des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère.

Emmanuel Macron s'est exprimé sur le sujet lors d'une conférence de presse au G7. "Nous sommes en train d'examiner la possibilité d'y lancer une initiative similaire à celle que nous venons d'annonce pour l'Amazonie", a-t-il déclaré.