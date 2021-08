Allemagne : un changement de menu chez Volkswagen suscite la polémique

La Currywurst est l'une des spécialités allemandes les plus populaires

La saucisse de la discorde. Le constructeur automobile Volkswagen a supprimé la Currywurst du menu de sa cantine. Cette saucisse fumée, nappée de curry et de ketchup, est un plat très populaire en Allemagne. Un soucis se pose toutefois : la production de viande de porc est mauvaise pour l'environnement. C'est en tout cas ce qui aurait justifié la décision de Volkswagen. Sans compter sur une levée de boucliers des Allemands.

Elle ne semble peut-être pas appétissante à première vue, et pourtant, la Currywurst est l'encas idéal pendant ou après le travail. Elle est l'équivalent de notre jambon-beurre français. En 2019, dans les cantines de Volkswagen, il s'en est mangé plus de 7 millions. Le constructeur a donc décidé d'arrêter la vente de ces saucisses dans l'un des plus grands selfs de l'entreprise, mettant en avant des plats végétariens.

Sous le feu des critiques, notamment celles de l'ancien chancelier Gerhard Schröder, Volkswagen se défend en mettant en avant l'argument écologique. Moins de viande dit moins de CO2, ce qui est bien mieux pour le climat. La manœuvre n'est pas sans arrière-pensée vu que le constructeur prévoit de ne plus développer de véhicule à moteur thermique à partir de 2026 pour se concentrer sur l'électrique.