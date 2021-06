Euro 2021 : Greenpeace s'explique sur l'incident d'ULM

"On a frôlé le drame", a assuré le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps. Ce mardi 15 juin, quelques minutes avant le coup d'envoi du match France-Allemagne (1-0), un ULM dirigé par un militant de Greenpeace a frôlé une des tribunes de l'Allianz Arena de Munich avant de s'écraser à proximité du banc français.

Après s'être excusée sur Twitter, l'ONG écologiste a livré quelques explications supplémentaires dans un communiqué (en allemand). À l'origine, explique Greenpeace, l'ULM devait simplement survoler le stade et faire tomber un ballon avec le message "Kick out Oil" ("dehors le pétrole"). "Des difficultés techniques l'ont forcé à atterrir dans le stade, assure l'ONG, nous sommes désolés que l'action de protestation ne se soit pas déroulée comme prévu et regrettons que des personnes aient été mises en danger et blessées".

Avec son action, Greenpeace souhaitait inciter Volkswagen, partenaire de l'Euro 2021, à arrêter "de vendre des voitures diesel et essence mauvaises pour le climat", comme précisé dans un tweet. Le conducteur de l'ULM a été interpellé par la police locale. Deux personnes ont été blessées au cours de l'incident.