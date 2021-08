Londres : le Tower Bridge bloqué en position ouverte à cause d'un "incident technique"

Le trafic est fortement perturbé ce mardi 10 août à Londres. Le célèbre pont basculant de la capitale anglaise, the Tower Bridge, est resté coincé en position ouverte lundi 9 août dans l'après-midi. Par conséquent, le pont est interdit au public et aux automobilistes. Une "défaillance technique" serait à l'origine de ce blocage.

Le célèbre monument de Londres, âgé de 127 ans, s'est ouvert lundi afin de laisser passer le Sailing Vessel Tenacious, un imposant voilier, selon le calendrier du pont. Mais impossible de se fermer. La police londonienne a alors invité les habitants à éviter la zone, ce qui n'a pas empêché les bouchons de se former des deux côtés du pont dans la soirée de lundi.

C'est la deuxième fois en un an que l'ouvrage datant de la fin du XIXe siècle et devenu symbole de Londres se trouve immobilisé, après une panne de plus d'une heure en août 2020. Il avait également été bloqué pendant près de 10 heures après un incident technique en 2005 rappelle The Guardian.

Construit entre 1886 et 1894, le pont connecte le quartier financier de Square Mile à Southwark, de l'autre côté de la Tamise. Les bascules montent et descendent environ 800 fois par an grâce à quatre grandes roues dentées de chaque côté, activées initialement par la vapeur. Un système hydraulique a été installé dans les années 1970.