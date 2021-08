Pourquoi c'est impossible d'être totalement végétarien

Quand bien même vous ne consommez que des fruits, des légumes, des graines et autres produits d'origine végétale, vous mangerez quand même de la viande. Mais sans le savoir ! Et précisément des insectes. Environ un demi-kilo par an, l'équivalent de trois entrecôtes de bœuf quand même.



En plus vous les avalez, non pas à votre insu pendant votre sommeil, mais à tous les repas. Tout simplement parce que ces insectes sont dans vos aliments ! Car il est impossible, avec, et encore moins sans pesticides, d'obtenir des récoltes sans aucun insecte, ni parasite, ou alors cela coûterait tellement cher que ces fruits, ces légumes, nous ne pourrions pas nous les payer !

Donc dans le Code Alimentaire créé en 1963 et qui régit les normes de l’alimentation internationale, il est inscrit que la présence de fragments d’insectes est tolérée jusqu’à une hauteur de 0,1% du poids d’une salade, d'une pomme ou de la farine !



On estime que dans ces quantités, c'est inoffensif pour la santé. Résultat, dans 225 grammes de pâtes, on peut trouver jusqu’à 225 fragments d’insectes. Et dans 100 grammes de purée de tomates, là c’est en moyenne 20 œufs de mouche ou deux larves. Donc quand vous faites des spaghettis sauce tomate, en fait même sans bœuf, les pâtes sont bolognaise.

Et pour vous prouvez que vous n’y échapperez pas, sachez que tout ce qui est rouge et alimentaire… jus de fruit, bonbon, yaourt… contient de la cochenille, ce petit insecte dont on broie le corps pour en faire de la poudre rouge. Et il faut en faut 150.000 pour obtenir un kilo de colorant ! Si vous êtes un défenseur de la cause animale, vous y penserez la prochaine fois avant de manger une fraise Tagada.

