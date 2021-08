Afghanistan : "Les talibans ont gagné", reconnaît le président en fuite

Les Talibans sont aux portes du pouvoir en Afghanistan. Dimanche 15 août, ils sont entrés dans la capitale, Kaboul, après une offensive militaire éclair. Trois de leurs hauts responsables ont déclaré à l'AFP que les insurgés s'étaient emparés du palais présidentiel et tenaient un conseil de sécurité.

Plus tôt dans la journée, le président afghan, Ashraf Ghani, 72 ans, a fui le pays. Il n'a pas précisé où il était parti mais il a fini par prendre la parole sur Facebook. Il a déclaré être convaincu que "d'innombrables patriotes auraient été tués et que Kaboul aurait été détruite" s'il était resté en Afghanistan. Ashraf Ghani répondait notamment aux déclarations d'Abdullah Abdullah, qui dirige le processus de paix, qui l'avait auparavant accusé d'avoir abandonné "les gens dans cette situation".

Un président au pouvoir depuis 2014

"Les talibans ont gagné (...) et sont à présent responsables de l'honneur, de la possession et de l'auto-préservation de leur pays", a-t-il ajouté dans un message publié sur Facebook. "Ils sont confrontés à présent à un nouveau défi historique. Soit ils préservent le nom et l'honneur de l'Afghanistan soit ils donnent la priorité à d'autres lieux et d'autres réseaux", a poursuivi le chef de l'État en fuite.

Après avoir été élu en 2014 et réélu en 2019 sur la promesse de redresser l'Afghanistan et d'en finir avec la corruption qui gangrénait le pays, Ashraf Ghani n'aura finalement tenu aucune de ces deux promesses et aura été contraint de quitter le pouvoir.