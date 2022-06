C'est une information que vous révélait RTL mercredi dernier. Quatre femmes au Maroc qui travaillaient pour un centre d'appel du groupe d'assurances, assurent avoir été victimes de harcèlement sexuel par Jacques Bouthier, l'ancien patron d'Assu 2000.

L'ex-patron du groupe de courtage en assurance est aussi incarcéré en France pour viols sur mineurs, est accusé d'avoir mis en place un large système de harcèlement sexuel banalisé dans ses entreprises à Tanger. Les faits se seraient produits entre 2018 et avril 2022.

L'une des plaignantes a accepté de témoigner au micro de RTL : "Dès ma première semaine dans l'entreprise, on me dit que Jacques Bouthier va venir pour choisir les filles, et on n'a pas le droit de lui dire non. Pour une personne comme moi, je suis impuissante devant lui et devant son système", raconte-t-elle.

Elle décrit un "harcèlement au quotidien" et n'hésite pas à mettre en cause sa supérieure hiérarchique. "En tête-à-tête, elle m'insultait de tous les noms. C'était vulgaire, grossier et irrespectueux de sa part. Elle-même m'a agressée sexuellement plusieurs fois. Elle me touchait la poitrine devant tout le monde et me disait que 'c'était assez petit, mais ce qui était le plus intéressant, c'était mon derrière, car il était plus gros'. Elle me disait aussi 'si Jacques (Bouthier) voyait ça, il allait en profiter direct'. Enfin, elle me caressait l'épaule et les fesses devant tout le plateau pour m'intimider", témoigne la femme.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info