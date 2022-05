Ces témoignages font froid dans le dos, ceux des salariés ou des anciens salariés du groupe Assu 2000. Jacques Bouthier, l'ancien patron de la société d'assurance est mis en examen et incarcéré pour viols sur mineures et traite d'êtres humains. Selon nos informations, il se rendait parfois à Tanger, au Maroc, au centre d'appel du groupe. La plateforme emploie une centaine de personnes, majoritairement des femmes. Lors de ces visites, il repérait ses futures proies.

C'est un passage dont Aïcha se souviendra toujours, celui du grand patron. En 2020, elle le croise sur son lieu de travail au centre d'appel de Tanger. "Il nous a rendus visite et a salué tout le monde. Quand il voyait un fille de 20 ans ou 21 ans, il lui faisait des avances, il lui offrait des cadeaux". Pour elle, ça ne fait aucun doute, ses supérieurs étaient complices de ces agissements. "Il y avait des managers avec nous et c'était les intermédiaires entre la fille et Jacques Bouthier. J'ai vu une scène : quand il a salué tout le monde, il a vu la fille, après il appelé un manager. Il lui a dit : 'vous lui déposez le tout dernier iPhone et vous lui passez le message qu'elle est invitée ce soir au dîner'. Si elle accepte, c'est bon elle reste. Si elle n'accepte pas, on la vire tout simplement", confie Aïcha.

Cette scène s'est déroulée sous les yeux de toutes les autres jeunes employées. Pourtant, au sein de l'entreprise, le silence est resté de mise pendant toutes ces années. "Personne n'avait vraiment le droit d'en discuter ou de faire des remarques là-dessus. Personne n'osait parler par rapport à cela, on voyait les trucs et on laissait passer parce que chacun veut garder sa place". Garder sa place coûte que coûte et pour cela, accepter les avances du grand patron Jacques Bouthier.

