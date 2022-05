INVITÉE RTL - Jacques Bouthier peut "faire taire n'importe quel témoin", selon une avocate

Palais de justice de Paris, un relief représentant le blason de la justice et sa balance.

Comme RTL le révélait lundi 23 mai, le PDG du groupe de courtage en assurances d'Assu 2000 Jacques Bouthier a été mis en examen et incarcéré samedi dans une enquête pour "traite des êtres humains" et "viols sur mineure". Il a d'ailleurs démissionné de son mandat de président. Marie Grimaud, avocate de l'association Innocence en Danger qui va se constituer partie civile dans cette affaire, était l'invitée de RTL ce mardi.

"Nous allons nous interroger sur l'origine de ces jeunes filles. Nous avons pour information, une jeune fille de 14 ans récupérée dans un squat", dit-elle. Leur objectif est "d'aller rechercher comment ces jeunes filles ont pu être dans une telle situation d'abandon, de non-protection et qui sert derrière un certain nombre de prédateurs". Les victimes sont décrites comme des adolescentes en rupture avec la société. "On a beaucoup de réseaux de prostitution qui sont en train de se mettre à jour. Ce sont des mineurs qui vont tomber entre les mains de jeunes majeurs qui vont aller les prostituer", explique Marie Grimaud.

"Ce qui est moins révélé aux yeux public mais qui reste une réalité, c'est celle de ces réseaux dans les plus hautes sphères, financières, politiques et autres de notre pays", précise l'avocate. Selon elle, Jacques Bouthier "a le réseau humain et les moyens financier de pouvoir faire taire n'importe quel témoin, faire disparaitre n'importe quelle preuve. Il a accès à un niveau de professionnalisme assez hors norme".

