D'où vient l'étrange pizza au kiwi qui suscite l'indignation des Italiens ?

publié le 16/01/2020 à 23:25

Difficile d'échapper, depuis quelques jours, à la photo de ce plat étrange. Alors que la fameuse pizza à l'ananas est régulièrement considérée comme une absurde chimère et parfois même la pire création de l'histoire de la gastronomie, une création étrange enflamme aujourd'hui les internautes au point, peut-être, de lui retirer ses titres de noblesse.

Faisant fi de l'ananas au profit du kiwi, la pizza aux couleurs douteuse émerge sur Reddit le 11 janvier dernier. Elle y est décrite comme "une abomination impie" provenant d'une "pizzeria danoise". Il n'en faudra pas plus pour susciter le dégoût de la planète entière, la photo est partagée plusieurs dizaines de milliers de fois, d'un réseau à un autre, conspuée par une immense majorité des commentaires.

Les médias se saisissent alors du sujet, interrogeant de véritables pizzaïolos italiens à la recherche, on s'en doute, de la plus grande désapprobation possible. "Je ne trouve pas les mots, déclare un chef italien basé en Australie cité par nos confrères du HuffPost. Si nous essayions de faire quelque chose comme ça à la maison, les clients nous auraient courus après en nous lançant des fruits."

Mais un restaurant, qu'il soit au Danemark ou ailleurs, propose-t-il vraiment cette recette qui, comme la personne à l'origine du post s'en est doutée, fait tant réagir ? Oui et non. Un élément de réponse nous est apporté par des journalistes de l'antenne australienne du Guardian qui, par pur sens de l'investigation, ont décidé de goûter eux-mêmes une version de cette recette.

Elle ne vient pas Danemark

Selon le quotidien, l'abomination impie ne viendrait pas du Danemark, mais de Suède. Sur l'image postée sur Reddit, le carton de la boite est hors du cadre, c'est pourtant bien un slogan suédois que l'on peut lire sur une photo prise sous un autre angle.

Le 5 janvier dernier, Stellan Johansonn décide de faire réaliser cette création en apportant des kiwis auprès d'une pizzeria de sa ville du sud du pays. Son frère, qui produit des kiwis, lui en a offert 10 kg qu'il a cuisiné de toutes les manières imaginables. Ne restait plus que la pizza.

"Le personnel de la pizzeria a pensé que j'étais fou, mais ils ont accepté, explique-t-il au Guardian. Quelqu'un a pris ma photo sur Facebook et maintenant, on la voit partout. J'ai bien aimé et mes enfants aussi !". Et, de fait, les journalistes culinaires du Guardian ont à leur tour apprécié la pizza dont base de jambon de qualité et de mozzarella est surmontée de kiwis à l'acidité subtile. La mode est donc peut-être lancée.