États-Unis : une famille découvre un serpent en faisant cuir une pizza au four

Garniture surprise en Caroline du Nord. Faisant cuire une pizza surgelée, une famille américaine s'est rendu compte qu'un serpent de 45 centimètres s'était glissé dans le four, subissant donc le même sort que le repas.

"Le four a commencé à fumer et j'ai dit à mes garçons de reculer pour que je puisse m'assurer qu'un incendie ou quoi que ce soit d'autre ne se produise pas. J'ai regardé de plus près et je me suis dit 'Oh mon Dieu ! C'est un serpent'", s'est souvenu Amber Helm, la mère de famille, pour la chaîne de télévision locale WRAL relayée par CNN.

La manière dont le reptile a fini dans l'appareil électroménager reste un mystère, mais la famille a sa petite idée : il serait passé par le vide sanitaire, serait entré dans le logement et aurait terminé son périple dans ce qui fut finalement l'artisan de sa fin. "J'étais mal à l'aise en le voyant, c'était effrayant", s'est d'ailleurs ému Robert Helm, le père de famille. Et d'ajouter : "Il n'y a vraiment rien d'agréable à trouver un serpent fumant dans votre four".

"We went out to eat. We did not eat the pizza." This family found an 18-inch snake baking in their oven alongside their pizza. https://t.co/ONy2nsnjSq pic.twitter.com/ageH1KjSNn — CNN (@CNN) January 4, 2020

La pizza, elle, a logiquement fini à la poubelle, et la famille s'est reportée vers une célèbre chaîne de restaurants américaine. Une entreprise spécialisée doit désormais inspecter la maison des Helm afin de vérifier qu'aucune autre reptile n'y a établi demeure.