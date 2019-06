Pazzi : le robot qui prépare 100 pizzas en une heure

publié le 22/06/2019 à 08:56

Plus besoin d'humains pour cuisiner une pizza ? C'est ce que prouverait ce robot pizzaïolo, conçu par la start-up française Ekim, Pazzi, née en 2013.

La société, créée par deux jeunes ingénieurs inventeurs, Sébastien Roverso et Cyril Hamon, à la fin de leurs études, avait pour but d'inventer un remède à la malbouffe dans la restauration rapide, dans la mesure où les pizzas sont fraîches, élaborées devant le consommateur, et avec des ingrédients frais et de qualité (légumes bio, fromages AOP, etc.). Pour cela, ils ont façonné un robot qui fonctionne dans un local de 50 à 60 mètres carrés vitré et qui est capable de produire 100 pizzas en une heure.

Le système est conçu "pour des lieux de flux", déclare le directeur général Philippe Goldmann, comme les centres commerciaux, les gares et les campus universitaires. Il a également annoncé lundi 17 juin que la clientèle pourra prochainement goûter ces pizzas en septembre, dans le centre commercial Val-d'Europe, en Seine-et-Marne.

10 millions d'euros de fonds

Les clients pourront commander leurs pizzas sur place ou via une application, puis venir les récupérer dans un casier qui s'ouvrira automatiquement. Le prix de la pizza grande taille variera entre 8 et 14 euros.

La start-up emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes et a réussi à lever 10 millions d'euros de fonds. Parmi les actionnaires, le Singapourien Qualgro, qui investit pour la première fois en Europe.