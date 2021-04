Coronavirus : ils tombent amoureux grâce à un test PCR

publié le 29/04/2021 à 17:02

La crise sanitaire et ses multiples contraintes quotidiennes peuvent également faire naître de belles histoires d'amour. C'est le cas de Julie et Michaël, qui se sont rencontrés dans un laboratoire près de Belfort, à l'occasion d'un test contre la Covid-19 durant lequel ils sont tombés amoureux l'un de l'autre au premier regard.

Au mois de novembre, Julie est considérée comme cas contact et prend donc immédiatement un rendez-vous pour effectuer un test PCR. Dans le laboratoire, elle détaille le jour de sa rencontre avec celui qui est désormais son compagnon : "J'ai vu Michaël qui allait s'occuper de moi et je me suis dis 'oooooh, il est chou'". Le coup de foudre a également été immédiat pour le professionnel de santé : "J'espérais que ça allait être moi qui allait la prélever car elle était mignonne et avait l'air vraiment sympa" affirme-t-il.

La conversation est donc engagée entre les deux tourtereaux et notamment sur leurs métiers de soignants. Celle-ci va même durer beaucoup plus longtemps que ne le voulaient les circonstances : "Ma collègue m'a dis que ça faisait une heure qu'on discutait et je ne l'ai pas cru" sourit Mickaël. "Après le test, il m'a dit qu'on pouvait continuer la conversation par message" explique Julie, heureuse de se remémorer leur rencontre.

Ils emménagent ensemble deux mois après leur rencontre

Le soir-même, Mickaël prend son courage à deux mains et envoie un premier message à Julie, qui le voit alors pour la première fois sans masque, sans charlotte et sans blouse. Au terme de cette soirée dans son appartement, Mickaël demande à Julie de rester toute la nuit et les deux amoureux discutent sans s'arrêter, jusqu'au lever du jour.

"J'avais mes amis, qui dormaient à côté, qui râlaient et qui ont rouspété le lendemain matin après qu'on a parlé toute la nuit" ironise Mickaël. Deux mois après, en janvier, le couple emménage ensemble dans un appartement, entre leurs deux lieux de travail : "Je me suis dis que ça allait vite mais j'avais l'impression de le connaître depuis beaucoup, beaucoup plus longtemps" se remémore Julie.

"Ces deux minutes ont changé ma vie, c'est une très belle histoire, je ne regrette pas d'avoir été cas contact" se réjouit celle qui suivra coûte que coûte Mickaël, qui postule pour une école d'infirmiers à la rentrée.