publié le 12/11/2020 à 07:11

Après deux semaines de confinement, les hôpitaux continuent de saturer partout en France. Comme au cours de la première vague, les soignants déplorent un manque d'effectifs. C'est le cas de l'hôpital d'Avignon, qui a lancé un appel au renfort mercredi, ce n'est pas un cas isolé. De nombreuses villes cherchent de l'aide, notamment dans les régions les plus touchées.

"Dans toute la France (…) il y a un problème de postes vacants dans les hôpitaux", explique Thierry Amouroux, invité sur RTL. "Les professionnels infirmiers ont été fortement impactés par la première vague, (…) 10% sont aujourd'hui en arrêt maladie, certains en dépression, d'autres en épuisement professionnel, parce qu'on manquait vraiment de lits".

"Ça fait des années qu'on alerte sur la situation à l'hôpital, malheureusement les choses continuent", poursuite le porte-parole du Syndicat National des Professionnels Infirmiers. "Depuis le déconfinement, le gouvernement a continué à fermer des lits en France, y compris des lits de réanimation. (…) Il faut bien comprendre que les soignants sont dégoûtés de l'attitude du gouvernement, on manquait déjà de lits lors de la première vague, et là on a encore moins de lits".