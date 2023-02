Au lieu d'aller au restaurant, pourquoi ne pas faire un repas à la maison pour la Saint-Valentin ? Pour ça, Cyril Lignac a la solution. Il vous propose de réaliser un menu complet et rapide de l'entrée au dessert. Au programme : carpaccio de boeuf au pesto, poisson au four et purée de chou-fleur, et tarte au chocolat.

Temps de préparation : 1 heure

Temps de cuisson : 1 heure

Pour 2 personnes

Les ingrédients

Carpaccio de bœuf au pesto

80 g de viande de bœuf en carpaccio

70 g de poudre de pistaches

1 gousse d’ail dégermée

65 g de parmesan râpé

50 g de feuilles de basilic frais

20 cl d’huile d’olive

6 g de jus de citron jaune frais

Huile d’olive / Fleur de sel et poivre du moulin

Poisson blanc au four, purée de chou-fleur et condiment grenade

2 morceaux de poisson blanc

½ chou-fleur en sommités

50 g de beurre

20 cl de crème liquide

20 cl de lait entier

½ grenade égrenée

50 g de raisins secs

½ oignon épluché et ciselée

1 jus de citron jaune

1 cuillère à café de capres

Huile d’olive / Fleur de sel et poivre du moulin

La tarte au chocolat

1 fond de tarte de 14 cm de diamètre cuit

150 g de chocolat noir

180 g de chocolat au lait

20 cl de crème liquide entière 30% en MG

Cacao en poudre

Les étapes du repas

Pour le carpaccio, préparer le pesto en versant dans le bol du blender la poudre de pistaches, la gousse d’ail, le parmesan, les feuilles de basilic, l’huile d’olive en filet, ajouter le jus de citron et mixer encore. Assaisonner. Verser dans une poche plastique. Déposer le carpaccio dans l’assiette, passer au pinceau l’huile d’olive, assaisonner de fleur de sel et poivre du moulin. Vous pouvez ajouter quelques feuilles de roquette et des copeaux de parmesan.

Pour le plat, cuire dans le lait et la crème les sommités de chou-fleur. Quand elles sont bien cuites, les mixer avec un peu de bouillon de cuisson pour faire une purée et ajouter du beurre. Déposer les morceaux de poisson dans un plat avec de l’huile d’olive, assaisonner de sel et poivre et cuire à 160°C pendant 15 minutes. Dans une casserole, verser un peu d’huile d’olive et l’oignon ciselé, cuire sans coloration pour le faire fondre, verser le jus de citron et verser dans un bol, ajouter les raisins secs et les graines de grenade, ajouter par-dessus un peu d’huile d’olive et les câpres, réserver de côté. Dans l’assiette, déposer une

cuillère de purée et le poison par-dessus, ajouter le condiment de grenade.

Pour la tarte au chocolat à partager, préparer ou acheter la pâte, foncer le moule beurré et précuire la tarte 20 minutes à 175°C. Laisser refroidir et préparer l’appareil au chocolat. Concasser les deux chocolats sur la planche. Réservez-les dans un saladier au bain-marie à fondre. Dans une casserole, verser la crème et portez-la à ébullition puis sortir le saladier de chocolat du bain-marie et verser la crème chaude en plusieurs fois sur les chocolats fondus en fouettant énergiquement. Verser de suite dans la tarte, lisser à la spatule en ne laissant pas d’air à l’intérieur et laisser refroidir dehors puis mettre au frais. Au dernier moment,

sortir la tarte 15 minutes avant de la servir et saupoudrer un peu de cacao en poudre.

