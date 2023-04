REPORTAGE - Pâques : immersion au cœur de l'usine des chocolats Cémoi

C’est le plus gros des chocolatiers industriels français (164.000 tonnes vendues chaque année). Le groupe Cémoi vend ses chocolats dans la plupart des grandes surfaces de France.

En plein rush d’avant Pâques, RTL a visité l'usine de Troyes, en s'arrêtant tout particulièrement sur la ligne de production des œufs en chocolat.

C'est un immense tapis roulant qui serpente dans l'usine. Tout commence avec une plaque de moule pour les petits œufs. "La ligne elle-même doit faire une trentaine de mètre de long. Elle est capable de produire 10 tonnes de petits œufs en une équipe de 8 heures", explique Nicolas Grandbouche, directeur du site. "On arrive devant l'endroit où on va doser le chocolat à l'intérieur des moules à une vitesse d'environ 18 moules par minutes. Et sur chaque moule, on a 300 petits œufs", ajoute-t-il.

Les moules remplis de chocolat poursuivent leur route entièrement automatisée. Ils sont tapotés par une machine pour être lissés, refroidis par une autre avant d'être fourré de praliné. "C'est le praliné qui va faire le collage entre les deux", précise Nicolas Grandbouche.

Sur le tapis roulant blanc, des centaines de petits œufs en chocolats se suivent les uns les autres et tombent d'un tapis l'autre pour aller jusqu'à leur vestiaire d'habillage. Des habits de lumière, bien visibles pour ressortir facilement dans les jardins le week-end prochain.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info