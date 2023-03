Réforme des retraites : Jean-Marc, dans le Tarn-et-Garonne, retraité après une période de chômage

Durant ses 3 dernières années avant la retraite, Jean-Marc Daguenet a vécu de longues périodes de chômage entrecoupées de quelques rares petits boulots. "C'est Pôle emploi qui m'a forcé ensuite à faire valoir mes droits à la retraite", regrette-t-il. Il n'a pas eu d'autres solutions, car il avait tous ses trimestres et l'âge légal pour partir. De plus, ses allocations chômage allaient être coupées.



"Je me suis senti exclu de la société, plus bon à rien", s'insurge aujourd'hui ce Tarn et Garonnais qui ne demandait qu'une chose, travailler encore pour bénéficier d'une pension plus importante. Ses cotisations retraites moins importantes durant ses périodes de chômage ont effectivement pesé dans le calcul de sa retraite qui n'est que de 948 euros, alors qu'il espérait s'approcher du Smic.

Lui qui a durant 20 ans travaillé dans le commerce, a pourtant accepté de nombreuses missions, dans l'agriculture, la restauration ou encore comme bûcheron, son dernier métier.

On m'a fait comprendre dès l'âge de 55 ans que j'étais trop vieux pour travailler Jean Marc, retraité à Cazals dans le Tarn et Garonne

Jamais aucun employeur ne lui a officiellement signifié que son âge était un handicap, mais on lui a souvent fait comprendre qu'il était trop vieux pour accomplir des métiers souvent exigeants physiquement. "C'est le problème de l'emploi des séniors ", s'insurge Jean-Marc qui ajoute que seuls ceux qui ont une qualification professionnelle très recherchée peuvent s'en sortir.

Pour lui, le projet de réforme des retraites est à ce titre catastrophique pour les séniors déjà en grande difficulté pour atteindre les 62 ans tout en travaillant.

La solution est donc toute trouvée pour lui, il faudrait travailler moins longtemps ou alors améliorer les conditions de travail des séniors, ou encore mettre en place des systèmes de préretraites sans perte de salaire et donc de cotisations.

Jean Marc est remonté contre ses conditions de départ à la retraite Crédit : Patrick Isson

"Le système actuel m'a mis dans une situation financière compliquée, avec ma femme qui a aussi une petite retraite, les temps sont vraiment difficiles", explique Jean-Marc qui cherche toujours comment améliorer son pouvoir d'achat.



