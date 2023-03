Laurent, agent d'entretien du Nord : "À 200% dans mon travail, un métier indispensable!"

Laurent Nollet, 47 ans, fait partie d'une société de nettoyage à Wallers dans le Nord. Depuis dix ans, il intervient dans des entreprises ou des bâtiments en chantier. Dans le passé, il était aussi chargé de nettoyer des magasins, des rames de train. Il reste passionné par son métier malgré des conditions de travail difficiles.

En combinaison de travail, avec son seau et balai, Laurent garde le sourire. Devenu chef d'équipe dans la société "HM Services" basé dans le valenciennois, il intervient aussi bien dans des entreprises ou des bâtiments en chantier. "On remet tout à neuf après les travaux, on nettoie les logements, il faut dépoussiérer les plinthes, nettoyer le sol et salles de bain", explique cet agent en intervention dans un immeuble de Lille.

Les conditions de travail restent souvent pénibles avec des horaires matinaux et du matériel encombrant : "Il y a parfois des charges lourdes, comme des machines auto-laveuses de plus de 200 kilos qu'il faut porter sur plusieurs étages !".



Malgré ce rythme de travail, ce grand costaud assure aimer son métier. "Je me donne à 200%, ce n'est pas mon métier de base, mais je prends du plaisir à me lever le matin et aller rejoindre les collègues", assure Laurent. Il sait que ce travail "utile" est trop souvent dévalorisé : "Avec l'expérience et les années, je prends sur moi et je laisse couler !".

"Je n'aimerais plus nettoyer les rames de train, les gens ne sont pas respectueux" Laurent Nollet, agent d'entretien

Son responsable, Hervé Mazingarbe, intervient "parfois où il faut nettoyer". Il a du mal à recruter de nouveaux agents. "Le métier n'est pas toujours valorisé avec des salaires qui restent faibles" déplore ce chef d'entreprise.

Dans le passé, Laurent Nollet a été majordome et a aussi exercé dans une entreprise chargée du nettoyage de magasins ou dans les rames de train. "Aujourd'hui, je n'aimerais plus faire ces activités, les gens ne sont pas respectueux, quand vous êtes occupé à faire du ménage dans les rames de TGV ou TER", glisse cet agent nordiste.

Laurent se dit qu'il ne portera peut-être pas des seaux pleins jusqu'à ses 64 ans, mais il espère continuer jusqu'à la retraite.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info