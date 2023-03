Réforme des retraites : Philippe, 62 ans, a décidé de s’engager en tant que bénévole au Secours populaire

Directeur des ressources humaines à la poste jusqu’en décembre 2022, Philippe est aujourd’hui bénévole au Secours populaire, avec l’envie d’être encore utile à la société, il a décidé de consacrer son temps aux autres. Depuis 3 mois, Philippe passe deux jours par semaine dans le local du Secours populaire de Noisiel (Seine-et-Marne).

Tout jeune retraité, le francilien a troqué son costume de directeur des ressources humaines contre une casquette de bénévole. "Je ne me voyais pas rester à la maison sans rien faire", assure cet ancien cadre de La Poste. Deux matinées par semaine, il participe à la distribution des denrées alimentaires, à la collecte des dons et aide les bénéficiaires dans leurs démarches administratives. Cette nouvelle vie, Philippe y réfléchissait avant même de raccrocher. "Aider les autres, cela a toujours fait partie de moi", glisse-t-il spontanément.

On donne peu par rapport à ce que l’on reçoit

Philippe, retraité de 62 ans aujourd’hui bénévole au Secours Populaire.

Entouré de ses nouveaux collègues, les autres bénévoles, Philippe savoure sa nouvelle vie : "On donne peu par rapport à ce que l’on reçoit". À travers son engagement, il dit garder les pieds sur terre tout en restant connecté aux problématiques actuelles. En offrant un peu de son temps, Philippe explique se sentir utile pour ceux qui en ont réellement besoin. "Cela me fait chaud au cœur lorsque je vois une maman repartir avec le sourire parce que je lui ai trouvé une solution d’hébergement". Ce temps dédié aux autres est aussi fondamental pour son nouvel équilibre personnel et celui de sa vie de couple. "Quand je suis ici, cela fait des vacances à ma femme", ironise-t-il. Pas question donc d’abandonner son engagement de si tôt.

