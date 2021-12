Recette de Noël : comment faire un houmous original avec des lentilles ?

Noël : la recette du houmous de lentilles et aux noix pour l'apéritif

En cette toute fin d'année 2021, RTL vous emmène chaque jour dans le restaurant d'un grand chef pour une recette de fêtes. Ce mardi 21 décembre, nous sommes dans les cuisines du restaurant Anicia à Paris avec le chef François Gagnaire. Il révèle sa recette originale d'un houmous aux lentilles aux noix pour un apéro de Noël.

Pour cette recette, vous aurez besoin de 300g de lentilles vertes du Puy, 1 gousse d’ail, 1 jus de citron, 2 cuillères à soupe de purée de sésame, 3 cuillères à soupe d’huile de noisette. Il vous faudra aussi 50 g de poudre de noix, une demie de ciboulette,2 pincées de cumin, 1 pincée de piment d’Espelette, 1 petite pincée de poudre de badiane, du sel fin, poivre du moulin.

La veille, faire cuire les lentilles dans une grande casserole remplie d’eau froide avec du thym et du laurier. Laisser cuire jusqu’à ce que les lentilles s’écrasent sous les doigts. Une fois cuites, les égoutter et les mixer avec tous les autres ingrédients jusqu’à l’obtention d’une purée bien fine et homogène.

Ajouter la gousse d’ail hachée, un peu de ciboulette ciselée, et le reste des ingrédients. Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. Réserver au frais l’houmous de lentille aux noix jusqu’au moment de le servir accompagné idéalement de pain pita.

