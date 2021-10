Les astuces de Cyril Lignac pour des légumes farcis pour un plat réconfortant

Alice de Brest voudrait savoir ce que Cyril Lignac lui conseille comme recette avec "des légumes un peu trop mûrs pour être dégustés en crudités", un plat "bon l'été, sans ressembler à une nage de pot-au-feu".

"On va préparer une farce. C'est encore mieux s'ils sont un peu abîmés, parce qu'à la cuisson ça va aller", explique Cyril Lignac. Pour la farce, on prend 600g de chair à saucisse que vous faites revenir avec un peu d'oignon et d'huile d'olive dans une poêle. Ajoutez les chapeaux et la pulpe des poivrons, tomates, aubergines et courgettes. Laissez mijoter puis ajouter du persil et de la sauce tomate. Faites cuire 45 minutes.

Déposez la farce dans les légumes et faites chauffer le four à 180 degrés. Ajoutez de la chapelure et des noisettes de beurre dessus. Enfournez pendant 25 minutes. "Et là, vous avez un plat en sauce, un plat mitoyen entre l'été et l'hiver et on n'a plus qu'à se régaler" conclut Cyril Lignac.