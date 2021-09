Les astuces de Cyril Lignac pour des brochettes de bœuf au fromage fondantes

Valentin qui vit à Marseille a besoin de l'aide de Cyril Lignac pour faire des brochettes de bœuf au fromage avec une recette "un peu plus originale", "sans oublier la sauce" parce qu'il est "gourmand".

"Valentin a raison car pour faire une belle brochette, il faut une belle sauce", explique Cyril Lignac. Il utilise le terme japonais de "yakitori", qui correspond à des brochettes. "On a toujours l'habitude d'en manger avec du poulet, mais on va le faire avec du bœuf", ajoute le chef.

On prend du fromage de chèvre frais ou du fromage de vache frais. On y met un petit peu de sel, du moulin à poivre et un filet d'huile d'olive. Préparez ensuite les petites boulettes de fromage que vous mettez sur des piques en bambou pour éviter que ça ne brûle à la cuisson. Pour la viande, prenez de la viande à carpaccio, très fine et on enrobe cette boule de fromage avec la viande, "comme une petite sucette".

Ensuite, mettez une noisette de beurre demi-sel dans une poêle avec un filet d'huile et laissez cuire la viande. Juste avant la dégustation, préparez une sauce avec du mirin, une variété de saké doux, du saké, de la sauce soja et du miel. Si vous n'avez pas de miel, Cyril Lignac vous conseille d'ajouter du sucre. Badigeonnez la viande avec cette sauce et allumez votre four en position "grill" et faites cuire les brochettes pour que la sauce caramélise la viande et le fromage. Vous pouvez réaliser une mayonnaise avec du piment pour accompagner ce plat ou avec une vinaigrette jus de citron et huile de sésame.