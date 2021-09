Les astuces de Cyril Lignac pour un plat aux saveurs basques avec de l'espadon

Corinne de Périgueux se demande : "Partout où que j'aille, je n'arrive pas à manger un espadon qui ne soit pas de la semelle de chaussure. Quelle est l'astuce de cuisson, avec quoi l'accompagner et quelle sauce réaliser ?".

"Il faut savoir que l'espadon il est pêché dans l'océan Atlantique, pacifique ou Indien et même dans la mer Méditerranée", décrit Cyril Lignac qui précise qu'avec l'espadon, "l'essentiel c'est de le faire bien griller tout simplement". Vous pouvez terminer la cuisson au four tout doucement.

"J'ai une préférence pour la cuisson en sauce", ajoute le chef. Pour cette recette, il faut couper des petits morceaux d'espadon que vous passez ensuite à la poêle avec de l'huile d'olive, du romarin et de l'ail. À côté, préparez une piperade avec de l'oignon, des poivrons jaunes, rouges, verts, de l'ail et de l'huile d'olive, aussi dans une poêle. Ajoutez du piment d'Espelette et déglacez au vin blanc. Laissez réduire avec une sauce tomate, puis faite cuire votre préparation à feu doux. Ajoutez des morceaux de chorizo coupés pour un côté terre-mer puis les morceaux d'espadon avec ce plat "qui a un petit air du Pays Basque".