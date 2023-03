Le Ramadan a commencé depuis le jeudi 23 mars, et avec lui ces plats délicieux pour rompre le jeûne. Ainsi, lors de l'iftar, le repas du soir, la chorba algérienne est souvent présente à table. Il s'agit de la soupe la plus consommée durant cette période. Si elle est préparée généralement à base d'agneau ou de mouton, il existe des variantes avec du bœuf ou du veau. On y ajoute des légumes et des vermicelles, ce qui la rend si généreuse et gourmande. Comme l'explique Cuisine AZ, cette soupe est très consommée dans les pays du Maghreb notamment.

Ingrédient pour 4 personnes :

- 250 grammes d'agneau ou de mouton

- 3 tomates

- 2 carottes

- 1 courgette

- 1 navet

- 2 oignons

- 2 branches de céleri

- 100 grammes de pois chiches

- 70 grammes de vermicelles

- 2 cuillères à soupe de concentré de tomates

- 5 cl d'huile d'olive

- 1 cuillère à café de curcuma

- 1 cuillère à café de paprika

- 1 cuillère à café de ras el hanout

- 2 branches de coriandre fraîche

- Sel et poivre

La recette

La veille, mettez vos pois chiches à tremper dans un grand volume d'eau. Vous les égoutterez et les réserverez pour la suite de la recette le jour même.

Épluchez les légumes et coupez-les en dés grossièrement. Pour la viande, vous devez la couper en petits morceaux. Dans une grande cocotte, vous allez caraméliser cette viande deux minutes dans l'huile préalablement chauffée.

Dans le même temps, pelez et émincez l'oignon, et râpez les tomates. Dans la cocotte où se trouve la viande, vous allez rajouter les légumes, l'oignon et les tomates. Vous laisserez revenir le tout cinq minutes. Vous incorporerez à cette préparation les épices et le sel et le poivre. Par ailleurs, vous allez ciseler la coriandre, dont vous ajouterez la moitié dans la cocotte. Le reste servira de décoration.

Après, ajoutez un litre et demi d'eau dans la cocotte, et laissez votre chorba mijoter à feu fort pendant 20 minutes. Vous allez ensuite ajouter le concentré de tomates, les vermicelles et les pois chiches, et vous réassaisonnerez selon vos envies. Laissez cuire à nouveau pendant dix minutes, cette fois-ci à couvert. Servez la chorba chaude, en décorant avec la coriandre restante.

