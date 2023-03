Ramadan 2023 : pourquoi les musulmans devront être vigilants ce dimanche

Dès ce jeudi 23 mars, les musulmans du monde entier débutent un mois de jeûne : le Ramadan. Durant ces 30 jours de jeûne du Ramadan, qui est l'un des piliers de l'Islam, chaque participant ne pourra ni manger, ni boire, ni avoir de relation sexuelle entre l'aube et le coucher du soleil. Et c'est bien ce dernier point qui pourrait rendre la tâche plus ardue, ce dimanche 26 mars.

En effet, dans la nuit de samedi à dimanche, la France avancera ses horloges d'une heure pour passer à l'heure d'été. Résultat, à 2h du matin, il sera en réalité déjà 3h. C'est la première fois, depuis 1991, que le début du Ramadan intervient, dans le calendrier, avant le passage à l'heure d'été. Ainsi, en 2022, ce mois de jeûne débutait le samedi 2 avril.

Or, ce changement d'heure va obliger les musulmans qui suivront ce Ramadan à rompre leur jeûne un peu plus tard, soit dès 20h10 dimanche. La veille, samedi, le jeûne pourra être rompu dès 19h10, selon l'éphéméride de Météo-France.

