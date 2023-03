Ramadan 2023 : la recette facile de baghrir à la farine

Alors que le Ramadan a débuté depuis le jeudi 23 mars, chaque jour, au moment de rompre le jeûne, de nombreux plats sont présents à table. Ainsi, le baghrir, appelé également crêpe aux mille trous, est un incontournable de la cuisine maghrébine, et très prisée au moment du Ramadan. Cette crêpe est très simple à faire, et ne nécessite aucun temps de repos, selon CuisineAZ. Réalisée ici à base de semoule, de farine, de levure et de sel. Le baghrir est souvent mangé sucré, en le recouvrant de beurre ou de miel.

Ingrédient pour 6 personnes :

- 250 ml de semoule très fine

- 150 ml de farine

- 1 cuillère à soupe de levure de boulanger- 1 sachet de levure chimique

- 1 cuillère à soupe de sucre semoule

- 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc- 1 cuillère à café de vanille

- 1 litre d'eau tiède

- 1 pincée de sel

La recette

Dans un saladier, versez la farine, la semoule, la levure de boulanger et la levure chimique. Ajoutez-y le sel, la vanille et le sucre et mélangez bien entre chaque ingrédient afin que la pâte soit la plus homogène possible.

Mettez ensuite le vinaigre blanc et l'eau tiède dans la préparation déjà réalisée, et fouettez le tout pendant cinq minutes, si possible au batteur. Une fois que votre contenu est prêt, versez-le dans un blender, et mixez le tout pendant dix minutes. La pâte sera prête quand elle sera bien mousseuse. Petite astuce : stoppez le blender de temps à autre pour remuer la préparation avec une spatule, afin que la pâte ne reste pas collée aux parois du blender.



Faites chauffer une poêle antiadhésive à feu moyen, et versez-y une louche de pâte. Laissez chauffer avec un couvercle. Votre baghrir sera prêt quand de petits trous apparaîtront à la surface. Servez, en mettant de l'huile ou du beurre, selon vos goûts.

