McDonald’s, KFC, Burger King, Five Guys, Chipotle, O'Tacos… Difficile de se faire une place dans le marché dans la restauration rapide en France. C'est pourtant le défi que s'est donné Quick, après avoir frôlé la disparition. Aujourd'hui, l'enseigne franco-belge souhaite reconquérir les Français et présente déjà des chiffres prometteurs.

En 2015, Quick est racheté par le groupe Bertrand, qui prévoit de transformer ses établissements en Burger King. Le plan est finalement avorté, après en avoir convertis près de 300, et le réseau est finalement revendu à HIG Capital en août 2021. Depuis, des restaurants ont recommencé à voir le jour.

L'enseigne possède désormais 117 établissements, dont 90% sont franchisés, contre 107 lors de son rachat en 2021. Elle vise désormais à ouvrir 20 restaurants par an. Et cette ambition de croissance est partie pour durer selon Frédéric Levacher, le président exécutif de Quick. "Nous voulons doubler de taille en cinq ans", a-t-il assuré dans Les Echos. Pour ce faire, il mise sur la "forte notoriété" de la marque, qui a survécu au rachat de Burger King. "Les longues files d'attente les premiers jours du retour dans une ville, comme récemment à Amiens, en témoignent".

Nouvelle formule, même ADN

Ce second souffle est illustré par une nouvelle campagne publicitaire baptisée : "L'heure des retrouvailles a sonné !". Les comédiens Éric et Ramzy ont symboliquement été choisis pour ce spot. Le duo avait déjà joué à plusieurs reprises dans des publicités pour l'enseigne depuis 1998. "L'idée, c'est de se rappeler des bons moments avec Éric et Ramzy, mais aussi Cauet plus tôt", explique l'enseigne à Actu.fr.

Dans un entretien accordé à BFM Business, Frédéric Levacher explique vouloir "garder l'ADN" de Quick, tout en se "projetant dans le futur". Cette stratégie va notamment s'appliquer au menu. En collaboration avec le chef Norbert Tarayre, des hamburgers plus haut de gamme sont proposés. Leur mythique Giant est désormais décliné en plusieurs formats : "Junior", "Original", "Max" et "Méga" pour convenir à toute la famille.

À l'heure où le marché français intéresse de nouvelles chaînes de restauration rapide étrangères, comme Popeyes ou Wendy's, Quick se redéploie progressivement et sa stratégie paie. En 2022, son chiffre d'affaires s'élevait à 345 millions d'euros, soit une hausse de 25% en un an, à nombre de restaurants comparable, rapportent Les Echos.

