Des vols de vaisselle réutilisable ont-ils lieu chez McDonalds, Burger King ou KFC?

Les logos de KFC, Burger King et Subway

Depuis le 1er janvier 2023, les enseignes de restauration rapide ont pour obligation de présenter de la vaisselle réutilisable et non plus des emballages jetables en raison de la loi anti-gaspillage. Mais les magasins concernés, McDonalds, Subway ou Burger King ont noté la disparition de plusieurs contenants.

Pour certains, l'envie d'emporter un objet collector les pousse à voler, puisque les verres et autres produits sont siglés de la marque. "Il est encore trop tôt pour estimer précisément ce phénomène de pertes", a affirmé McDonald's France, selon des propos rapportés par BFM TV.

Pour répondre à cet engouement, certains restaurants font croire que leur vaisselle est géolocalisée, ce qui est faux. De leur côté, les professionnels qui fournissent les fast-foods en vaisselle relativisent l'ampleur des vols. "Nous constatons des pertes. Mais les taux ne sont pas démesurés, comme dans des restaurants classiques", explique l'un d'entre eux au Parisien.

Les vols pourraient être en grande partie liés à l'effet de nouveauté. Ainsi, l'enseigne Burger King qui avait déjà de nouveaux contenants dans ses restaurants en 2022, a constaté que les vols avaient diminué avec le temps.

