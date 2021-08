Pourquoi fait-il plus chaud l'été ?

Pourquoi fait-il plus chaud en été ? On va tout de suite évacuer la théorie la plus évidente. Ce n'est pas parce que la température du soleil augmente. Ça ne marche pas comme le chauffage à la maison. Personne ne règle la température du soleil.

S'il fait plus chaud l'été, c'est à cause de l'axe de rotation de la Terre. La Terre tourne sur elle même, et en même temps, elle fait le tour du soleil, en grosso modo un an. Et quand elle tourne sur elle même, elle tourne de façon penchée. C'est ça l'axe de rotation de la terre. Résultat, comme elle est penchée, les rayons du soleil n'arrivent pas toujours de la même façon sur la France métropolitaine.

L'hiver, la même quantité de rayons doit chauffer une surface plus large. Du coup, la chaleur se dissipe, se disperse. Alors que l'été, cette même quantité de rayons est pile poil droit sur nous. La chaleur est donc plus concentrée et il fait donc plus chaud.

Si l'axe de rotation était parfaitement droit, il n'y aurait pas de saison. La surface à chauffer serait toujours la même et donc pas d'alternance de chaleur. Problème soulevé par cette théorie, vous constatez que là où l'on reçoit le plus longtemps le soleil, quand les jours sont les plus longs, c'est fin juin. Pourtant, c'est généralement en août qu'il fait le plus chaud.

Et bien là aussi, il y a une explication. C'est à cause de la terre et surtout des océans. En mai et juin, quand les jours s'allongent, la terre et les océans chauffent petit à petit. Ils emmagasine de la chaleur et ensuite, ils mettent beaucoup de temps à se refroidir.

Pendant ce temps là, ils restent chauds et réchauffent l'atmosphère. C'est un peu comme quand vous préparez un thé. Il faut le temps de faire chauffer l'eau, mais une fois que vous servez votre tasse, le thé met du temps à refroidir et en attendant, il continue d'être chaud. Cela marche aussi avec le café, mais vous avez compris le principe.

C'est pour cela qu'en août, il fait encore plus chaud et que parfois, dans certaines villes, près de la mer, le mois de septembre est encore très doux. Ce qui permet de prolonger encore un peu les plaisirs de l'été. Parce que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.