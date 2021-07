Pourquoi entend-on le bruit de la mer dans les coquillages ?

Jade, 8 ans, se demande pourquoi on entend le bruit de la mer dans les coquillages. J'aimerais tellement dire qu'il y a quelque chose de magique là dedans, que le coquillage garde en mémoire le bruit de la mer et le restitue sur demande pour nous réchauffer le cœur lors des longues soirées d'hiver. Ce serait tellement romantique !

Sauf que pas du tout. Retour à la réalité. Ce que vous entendez en collant votre oreille contre un coquillage, ce n'est pas du tout la mer. Vous pouvez même remplacer le coquillage par n'importe quel objet cylindrique et creux, un verre, un bol, vous entendrez grosso modo la même chose. C'est simplement que l'objet, en l'occurrence le coquillage, fait office de caisse de résonnance. Il amplifie les sons qui se fracassent contre sa paroi et vous reviennent entre les oreilles.

D'ailleurs, la forme et la taille du coquillage vont jouer un rôle dans le son que vous entendrez. Plus le coquillage est gros et profond, plus le son restitué sera grave. Il est donc maintenant temps de savoir pour vous, que ce n'est pas la mer que vous entendez quand vous collez votre oreille contre un coquillage. Mais tenez-vous bien, simplement le bruit de votre circulation sanguine.

Et oui, je vous avais prévenu que ce n'était pas romantique. En plus la paroi épaisse de la coquille vous isole du bruit extérieur. L'acoustique est donc optimal pour écouter votre sang circuler. Et si vous vous amusez à modifier de quelques centimètres de façon régulière la distance entre le coquillage et l'oreille.

Les nuances de son vous feront carrément penser à des vagues qui se fracassent sur la plage. Sensations fortes garanties, car si ce qui n'est finalement qu'un bourdonnement sans grand intérêt, nous rappelle la mer, c'est uniquement le fruit d'une association d'idées guidée par notre cerveau. Coquillage, mer, vacances, bref l'importance c'est d'y croire. Et ça marche même avec un verre à moutarde car tout n'est que question d'imaginaire et ça, c'est gratuit et à la portée de tout le monde. Preuve finalement, que les choses ne sont pas si mal faites.