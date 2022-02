Le "geste fou" d'un gastroentérologue qui changea l'histoire de la médecine

On est en 1984, à Perth en Australie. Barry Marshall, un gastroentérologue, vient de publier un article sur les recherches qu’il mène avec John Robin Warren. Ils y développent la thèse que les ulcères de l’estomac sont provoqués par une bactérie baptisée Helicobacter et qu'un simple antibiotique pourrait les soigner. Une théorie farfelue pour la communauté scientifique qui traite les deux chercheurs d’hurluberlus, voire de charlatans…

Car, pour les médecins, les choses sont claires depuis des dizaines d’années : l’ulcère de l’estomac est la conséquence de trop de stress et d’une alimentation beaucoup trop acide. Acidité qui au passage empêcherait une bactérie de survivre dans l’estomac, comme le prétendent les deux Australiens. Vexé, Barry Marshall décide alors de faire quelque chose de totalement fou. Pour prouver sa théorie, devant ses collègues médusés, il avale les fameuses bactéries supposées être responsables de l’ulcère.

Sur le coup rien ne se passe mais quelques jours, plus tard, Barry Marshall est plié de douleurs : le diagnostic est sans appel, il a un ulcère de l’estomac. C'est dur à avaler pour ses détracteurs, mais là, il est impossible de nier l’évidence : Barry Marshall et John Robin Warren avaient raison. Tellement raison que 21 ans plus tard, leurs travaux leur valent d’obtenir le prix Nobel de Médecine. Et aujourd’hui Barry Marshall est considéré comme un grand docteur par ceux qui le prenaient pour un malade.

>> Ah Ouais ? Du lundi au vendredi, Florian Gazan répond en une minute chrono à toutes les questions essentielles, existentielles, parfois complètement absurdes, qui vous traversent la tête. Des connaissances bien utiles ou totalement inutiles pour briller en société, des anecdotes absolument incroyables à partager, des histoires étonnantes à raconter. Et chaque fois, vous vous direz "Ah ouais ?". Un podcast RTL Originals.