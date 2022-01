Cuisine : les recettes faciles et originales avec de l'os à moelle

Classique de la cuisine française, l'os à moelle peut être préparé de différentes manières. La cuisinière Sonia Ezgulian dont le nouveau livre L'os à moelle, dix façons de le préparer est disponible, dévoile ses recettes pour vous régaler en famille ce week-end.

"L'os à moelle, c'est quelque chose de délicat, je comprends que certains produits peuvent déstabiliser le palet, mais la moelle a une texture assez tendre", explique la cheffe, Sonia Ezgulian. "Franchement c'est une jolie découverte, la texture n'est pas déstabilisante ou agressive" ajoute-t-elle. Mais comment bien cuisiner l'os à moelle ? Sonia Ezgulian dévoile la recette de la pie à la moelle, parfaite pour recycler des restes de poulet rôti, de bœuf bourguignon, de couscous ou de gigot d’agneau aux flageolets.

Commencez par préparer la pâte : malaxez la farine avec le beurre ramolli, l’œuf et un peu de sel. Formez une boule, enveloppez-la de film alimentaire et entreposez-la au réfrigérateur. Versez le bouillon dans une casserole, faites-le bouillir et réduire de moitié. Effilochez la viande, coupez les légumes en petits morceaux et hachez les branches de céleri avec les feuilles. Répartissez ces ingrédients dans 4 plats individuels et déposez au centre les os à moelle crus.

Étalez la pâte assez finement.

Sur le plan de travail légèrement fariné, étalez la pâte assez finement. Découpez 4 formes un peu plus grandes que la taille des plats. Faites un trou au centre pour pouvoir passer les os à moelle. Battez le jaune d’œuf avec 1 cuillerée à café d’eau. Badigeonnez la bordure extérieure des plats. Recouvrez les plats de pâtes en laissant dépasser les os à moelle. Appuyez sur les bords pour bien sceller la pâte aux plats.



Badigeonnez toute la surface de pâte avec le jaune d’œuf battu, recouvrez chaque os avec petit morceau de papier aluminium et enfournez 10 minutes dans un four préchauffé à 200°C. Retirez les morceaux de papier aluminium et poursuivez la cuisson 10 minutes avant de servir les pies avec une salade verte.

La recette du paccheri farcis façon osso buco

Dans une cocotte, avec l’huile d’olive, faites colorer les morceaux de veau préalablement farinés. Ajoutez la carotte coupée en petits dés, l’oignon émincé et les gousses d’ail hachées. Laissez suer cette garniture aromatique quelques minutes en remuant puis versez la passata di pomodori (purée de tomates). Ajoutez le zeste râpé et le jus d’orange. Assaisonnez de sel fin et de poivre, couvrez.

Laissez mijoter deux heures à feu doux puis laissez tiédir l’osso buco avant d’effilocher la viande puis de hacher grossièrement avec un couteau éminceur. Dans un saladier, mélangez la viande de veau avec le parmesan et le persil ciselé. Faites cuire les pâtes 12 minutes et rincez-les rapidement sous un filet d’eau.

Garnissez les pâtes avec la farce de veau. Déposez les pâtes farcies dans la cocotte sur le reste de sauce ayant servi à la cuisson de la viande. Glissez les os à moelle entre les pâtes farcies et enfournez le tout 20 minutes à 200°C. Parsemez de fleur de sel et servez aussitôt.