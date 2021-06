Les conseils de Cyril Lignac pour un tzatziki onctueux pour vos apéros et salades

Comment réaliser un savoureux tzatziki ? Il faut d'abord choisir le yaourt : on a le choix entre le yaourt de chèvre ou le yaourt traditionnel. Il faut ensuite préparer le concombre : on l'épluche, on enlève les petits pépins, on le râpe finement. On ajoute une petite gousse d'ail hachée, de l'huile d'olive et on mélange avec du yaourt grec, avec du vinaigre de vin pour avoir une touche acidulée.

Ensuite, soit on met des lamelles de concombres, soit on le laisse tel quel avec un petit peu de piment d'Espelette et d'huile d'olive. À côté, Cyril Lignac aime bien faire des petites salades, des petits mezzés, mais on peut aussi toaster du pain avec de l'huile d'olive et manger le tzatziki juste dessus.

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez dans les commentaires de cet article, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.