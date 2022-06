Les conseils de Cyril Lignac à Jérôme Commandeur pour réussir de délicieux cannoli

Le cannolo est un dessert sicilien célèbre et apprécié, notamment de Jérôme Commandeur, invité de RTL ce vendredi 24 juin. Il s'agit d'un rouleau de biscuit fourré à la ricotta sucrée. Selon le chef Lignac, "ce qui est hyper bon, c'est que quand on mange, on croque ce côté tuile avec ce petit cacao et ce petit gout de vin, et à l'intérieur on a la ricotta."

Pour réussir cette recette, suivez ces indications :

- Préparer la pâte avec de la farine, du sucre, de la cannelle, du cacao et une pincée de sel.

- Ajouter un œuf, du vin marsala et du beur pommade.

- Laisser refroidir.

- Enrouler la pâte autour de rouleaux et la faire frire.

- Pour la garniture, égoutter 700g de ricotta.

- Ajouter des zestes d'orange et du sucre.

- Farcir les cannoli.

Les conseils du chef : Déguster les cannoli juste après les avoir préparés pour qu'ils restent bien croustillants. Vous pouvez "ajoutez des pépites de chocolat, des zestes de citron, des pistaches ..."

Vous avez des questions à poser à Cyril Lignac ? Une idée de recette ? Réagissez ici, le chef vous répondra dans sa chronique tous les matins à 8h55.

