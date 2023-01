Les conseils de Cyril Lignac pour sublimer le chili con carne

Avez-vous déjà dégusté un bon chili con carne ? Beaucoup gardent en tête une mauvaise expérience, à la cantine par exemple, où il n'était pas forcément fait maison. Mais Cyril Lignac va vous faire changer d'avis concernant ce plat emblématique d'Amérique du Sud, que l'on peut traduire par "viande aux piments".

Temps de préparation : 30 minutes

Temps de cuisson : 1 heure 30

Pour 4 personnes

Les ingrédients

1 oignon épluché et émincé

1 cuil. à café d’ail râpé

15 cl de bière blonde

1k g de viande hachée

1 cuil. à soupe de vinaigre de cidre

400 g de tomates concassées

2 cuil. à soupe de concentré de tomates

1 cuil. café de cumin en poudre

2 cuil. café de paprika

2 tasses de haricots rouges cuits

1 piment jalapeno vert

1 boite de maïs cuit

Quelques brins d’origan

chips de tortillas

2 avocats épluchés et coupés en morceaux

4 cuil. à soupe de crème fraiche (facultatif)

Quelques feuilles de coriandre fraiche

4 quartiers de citron vert

Huile d’olive

Sel fin et poivre du moulin

Les étapes de la recette

Dans une cocotte, verser l’huile, ajouter l’oignon et l’ail, laisser suer sans coloration, déglacer à la bière, ajouter la viande, laisser cuire jusqu’à ce que l’eau naturelle s’évapore, assaisonner avec les épices, sel et poivre, ajouter les tomates concassées et le concentré de

tomates, ajouter le vinaigre, laisser cuire 10 minutes, verser les haricots cuits, le jalapeno et le maïs cuits, puis déposer les brins d’origan. Laisser cuire à découvert 1 heure sur feu moyen.

Vous pouvez servir le chili avec les tortillas, une cuillère de crème fraiche, les avocats en purée, des feuilles de coriandre et des quartiers de citron.

